Sonic the Hedgehog 2: presto il via alle riprese

In un anno appena trascorso che è stato in gran parte privo di uscite cinematografiche, Sonic the Hedgehog della Paramount è stato stranamente uno degli ultimi grandi film usciti nei cinema prima della pandemia. Ora, a poco più di 12 mesi, sembra che le riprese di Sonic the Hedgehog 2 stiano per iniziare. La notizia arriva da Tika Sumpter, che ha interpretato Maddie Wachowski nel film originale. In una recente intervista su Live con Ryan e Kelly, Sumpter ha detto che le riprese inizieranno alle Hawaii e a Vancouver a marzo. Questa è in realtà la prima conferma di cui abbiamo sentito riguardo l’inizio della produzione a marzo, ma è in linea con i rapporti che abbiamo visto negli ultimi mesi.

Non si conoscono dettagli sulla trama di Sonic the Hedgehog 2

Al momento, non si conosce la trama di Sonic the Hedgehog 2. Sulla base di alcune informazioni che sono trapelate in precedenza, sembra che il cast del film originale tornerà. James Marsden, Jim Carrey, Sumpter e Ben Schwartz, che dà la voce a Sonic, sono tutti pronti a riprendere i loro ruoli. Il dottor Robotnik di Carrey servirà ancora una volta come principale antagonista, mentre Sonic dovrà sconfiggere lo scienziato pazzo. A giudicare dalla fine del primo film, dovrebbe presentare molti altri personaggi iconici della storia di Sonic.

Miles “Tails” Prower dovrebbe essere una delle principali aggiunte al cast di Sonic the Hedgehog 2, sebbene non siano ancora note molte informazioni sul suo coinvolgimento. Inoltre, anche Knuckles dovrebbe essere coinvolto e potrebbe lavorare in tandem con il Dr. Robotnik. Mentre le specifiche della trama dello show rimangono un mistero, probabilmente non ci vorrà molto per conoscere altri dettagli. Dato che le riprese iniziano tra poco più di un mese. Per quanto riguarda il lancio del sequel, Paramount ha previsto che uscirà nei cinema l’8 aprile 2022.