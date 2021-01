Spamalot, il musical dei Monty Python, diventerà un film

Il popolare musical Spamalot, basato sul classico britannico Monty Python e il Sacro Graal, sarà adattato per il grande schermo dalla Paramount Pictures. Il musical è stato un pilastro a Broadway come adattamento musicale della classica parodia di King Arthur che ha lanciato la compagnia comica dei Monty Python nella celebrità mainstream. Ora si prepara a tornare al punto di partenza visto che sarà adattato come film con Eric Idle dei Monty Python. Il coreografo di Broadway Casey Nicholaw sarà invece il regista.

Il casting dovrebbe iniziare in tempi brevi

Casey Nicholaw era il coreografo originale dello spettacolo di Broadway ed è stato accostato a questo adattamento fin dall’inizio. Negli ultimi anni ha lavorato ad alcuni degli spettacoli più popolari, inclusi The Book of Mormon, Mean Girls, Aladdin e altri. Spamalot è stato un grande successo a Broadway, vincendo il premio come miglior musical e miglior regista per il compianto Mike Nichols ai Tony Awards. L’adattamento cinematografico sarà prodotto da Dan Jinks, con Jon Gonna e Mike Ireland come produttori esecutivi. Il casting avrà inizio molto presto.

Il film originale è diretto dai membri dei Monty Python Terry Gilliam e Terry Jones. Ha registrato un incasso subito importante all’uscita nel 1975 (si parla di circa 1,9 milioni di dollari!). Da allora, Monty Python e il Sacro Graal sono diventati un classico di culto iconico, e l’adattamento Spamalot ha raccolto un grande successo a Broadway. Prima dello spettacolo, una registrazione incoraggia gli spettatori a “lasciare suonare liberamente cellulari e cercapersone”, e commenta che “dovrete stare attenti perché ci sono dei cavalieri pesantemente armati che potrebbero trascinarvi sul palco e impalarvi”.