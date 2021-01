Il 2021 sarà uno dei più impegnati per gli studi Marvel essendo indietro di un anno intero sul loro programma di rilascio. Ciò significa che stanno girando al contempo più film e programmi TV, rilasciando anche molti contenuti. Uno di questi film con le riprese in atto è il sequel di Doctor Strange, attualmente intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Scarlet Witch di Elizabeth Olsen avrà un ruolo nel film dopo la sua apparizione nel prossimo WandaVision, tuttavia al momento le riprese di Doctor Strange 2 sono in pausa.

Elizabeth Olsen spiega i motivi dello stop

Recentemente Elizabeth Olsen è apparsa su Jimmy Kimmel Live! e ha rivelato che le riprese del film Doctor Strange sono state interrotte nel Regno Unito a causa dei picchi di COVID-19. Questa la spiegazione dell’attrice: “Dal momento che gli ospedali sono sopraffatti qui, non possiamo tornare al lavoro fino a quando non si sarà calmato”. Per poi aggiungere: “Sono solo al sicuro qui fuori, e sono davvero grata di poter lavorare. La Disney mi ha tenuto occupata durante la quarantena!”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è solo uno dei tanti film Marvel girati in questo momento. Sebbene abbia una discreta quantità di tempo tra la produzione e la data di uscita, la Marvel dovrà esaminare un ulteriore ritardo per i suoi film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Rami, ha come protagonisti Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams. Oltre a Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. Verrà rilasciato il 25 marzo 2022. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe fare da ponte per proiettare l’Universo Cinematografico Marvel nella sua nuova fase. Oltre a costituire il centro dal quale partiranno le storie future dei prossimi progetti. Il primo dei collegamenti dovrebbe essere con WandaVision.