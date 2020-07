Spider-Man 3 uscirà a dicembre 2021

Spider-Man 3 ha subito un ulteriore cambio di data di uscita. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore in una serie di variazioni di distribuzione per il mondo del cinema. Tra i ritardi della produzione dovuti alla pandemia e le difficoltà attuali dovute alla chiusura dei cinema sono tante le pellicole che hanno subito rinvii. Per questo motivo quindi, il terzo film dedicato all’Uomo Ragno non uscirà più il 5 novembre, ma il 17 dicembre 2021.

Spider-Man 3, la data di uscita slitta di un mese

Non si tratta del primo cambio di release per la pellicola. Già nelle scorse settimane era arrivato l’annuncio che il film non sarebbe arrivato in sala nell’estate, come inizialmente comunicato e come è stata finora tradizione per le avventure di Spider-Man da solista nel Marvel Cinematic Universe. Un rimescolamento del calendario l’aveva quindi portato a dicembre per poi saltare di nuovo nelle ultime ore. Si tratta comunque di una variazione piuttosto contenuta, anche se i fan non saranno certo felici di dover attendere un altro mese abbondante per scoprire il nuovo capitolo della saga.

Questo perché il finale del capitolo precedente mette grande curiosità sul proseguimento della storia in Spider-Man 3. L’eroe infatti si trova in una situazione decisamente complicata come mostrano le scene post-credits. Un video messo in circolazione da J. Jonah Jameson ha convinto il mondo del fatto che sia stato proprio Peter a uccidere crudelmente il suo rivale Mysterio, che per l’opinione pubblica era ancora un eroe. Non solo, ma è trapelata anche l’identità segreta del supereroe che quindi ora si troverà presumibilmente in fuga.

Sarà interessante scoprire come farà Peter a uscire da questa situazione complessa, probabilmente scontrandosi anche con un nuovo avversario. Non è ancora nota l’identità del villain che metterà i bastoni tra le ragnatele a Peter in questa nuova avventura, anche se alcune voci parlano di un possibile debutto di Kraven.

Vi ricordiamo ancora una volta la nuova data di uscita di Spider-Man 3, ovvero il 17 dicembre 2021.