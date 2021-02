Spider-Man: Un nuovo universo 2, tra i villain ci sarà anche Macchia?

Spider-Man: Un nuovo Universo 2 potrebbe presentare un oscuro cattivo che si adatterebbe perfettamente alla meccanica del salto di dimensione della storia. Nel suo segmento What We Heard This Week, Murphy’s Multiverse ha riferito che il cattivo di C-list noto come Macchia potrebbe svolgere un ruolo chiave nella storia. Inoltre ha riferito di essere al lavoro per confermare il rapporto con un’altra fonte e che, dunque, il rumor dovrebbe essere preso con le pinze.

Macchia è l’alter ego del dottor Jonathan Ohnn, uno scienziato che ha cercato di replicare i poteri di teletrasporto del supereroe Cloak. L’esperimento ha lasciato più “punti” sul suo corpo che gli consentono di attraversare le dimensioni. Usando i suoi poteri, Macchia può spostare se stesso o parti del suo corpo ovunque. Nei fumetti, oltre a Spider-Man, ha anche incrociato Daredevil.

Il sequel sarà diretto da Joaquim Dos Santos

Spider-Man: Un nuovo universo 2 sarà diretto da Joaquim Dos Santos (Voltron: Legendary Defender), con Phil Lord e Christopher Miller che saranno i produttori insieme ad Amy Pascal. I dettagli della trama sono scarsi, anche se il film vuole concentrarsi sulla relazione tra Miles Morales (Shameik Moore) e Gwen Stacy/Ghost-Spider (Hailee Steinfeld). Conterrà anche varie apparizioni da versioni alternative di Spider-Man, incluso il protagonista della serie live-action di Toei di Spider-Man Takuya Yamashiro. La produzione del film è iniziata la scorsa estate. Diretto da Joaquim Dos Santos, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 arriverà nelle sale il 7 ottobre 2022.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.