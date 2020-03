Star Wars: L’ascesa di Skywalker in versione digitale disponibile in anticipo

Disney ha deciso di anticipare di tre giorni l’uscita della versione digitale di Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, in origine prevista per il 17 marzo. Al momento lo show è disponibile solo in lingua inglese. Lo possiamo trovare su Amazon Prime Video su iTunes, così come su altre piattaforme. Ricordiamo che l’uscita non ha scene tagliate insieme ad un documentario di due ore e varie funzionalità speciali aggiuntive. La Disney ha deciso di anticipare anche Frozen 2 in versione digitale. Lo show arriverà su Blu-Ray e DVD il 31 marzo per quanto riguarda la versione in inglese e l’8 aprile in italiano.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker è l’ultimo film della trilogia sequel

Star Wars: L’ascesa di Skywalker è un film del 2019 diretto da J. J. Abrams. Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, prodotto da Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Parliamo del nono capitolo della saga di Guerre stellari e il terzo e ultimo film della cosiddetta “trilogia sequel”, composta da Star Wars. Il risveglio della Forza (2015) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017); il film è ambientato un anno dopo gli eventi di quest’ultimo. La pellicola vede il ritorno di gran parte del cast dei capitoli precedenti, con la partecipazione di Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley. Oltre a John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o. Per finire con Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Il film ha ottenuto tre candidature ai Premi Oscar 2020 e tre ai Premi BAFTA 2020. In Medio Oriente il film ha subito dei tagli, dove è stato censurato nei minuti finali un bacio omosessuale tra due personaggi femminili; la stessa scena è stata tagliata anche per i cinema di Singapore dalla stessa Disney.