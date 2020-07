Star Wars: Taika Waititi conferma che ha iniziato a scrivere un nuovo film

Lucasfilm ha confermato all’inizio di quest’anno che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film di Star Wars, che scriverà con Krysty Wilson-Cairns. Lo stesso cineasta ha recentemente confermato di aver iniziato il processo di scrittura del nuovo film. Dato che la produzione di film e programmi TV in tutto il mondo è stata interrotta a causa della pandemia di coronavirus, non è chiaro quando sarà predisposta l’uscita del film. Infatti è possibile che il regista stia semplicemente scrivendo idee e concetti per il nuovo show ma non sia passato alla fase di sceneggiatura. Durante una recente intervista con la BBC, di fronte all’argomento di Star Wars, Taika Waititi ha confermato: “Stiamo scrivendo”.

DIsney+ ordina una serie animata

Disney+ ha ordinato la sua prossima serie animata prodotta da Lucasfilm, Star Wars: The Bad Batch. Reduce dall’acclamato finale di Star Wars: The Clone Wars, la serie originale Disney+ arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2021. La serie animata di Star Wars destinata a Disney+ segue la Bad Batch. SI tratta di un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.

Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’armata dei cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi. È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo a questa serie storica». Queste le parole di affermato Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+.