Steam & Chips disponibile

In tempi brevissimi Steam & Chips é disponibile! Si tratta del nuovo gioco da tavolo dei creatori di Vudù, Marco Valtriani e Francesco Giovo, insieme al disegnatore di Vudulhu Ferdinando Batistini.

Alcuni giorni fa ne abbiamo parlato, e l’obiettivo era di rendere presto disponibile il gioco in formato “print & play”, ovvero “stampa e gioca”: scarichi gratuitamente il file con componenti e regole, lo stampi ed inizi subito a giocare. Ebbene, in pochi giorni si è concluso il progetto degli autori ed il file è online! Lo trovate sul sito di Marco Valtriani, dove troverete anche altre informazioni sul gioco. Inoltre a breve, grazie all’intervento di Federico Dumas, troverete Steam & Chips anche sul portale Tabletopia, quindi in versione digitale ma sempre gratis!

Ambientazione

Steam & Chips è ambientato in un pianeta che in epoche antiche fu colpito dal surriscaldamento globale e dall’apertura di portali interdimensionali. Inoltre umani e macchine di questo mondo ricavano energia dal Patatonio, un elemento che si scoprì essere presente nelle patate. Grazie al Patatonio le patate, fritte o salate, hanno sostituito il denaro trasformando il poker in Patapoker.

Steam & Chips è infatti una variante rivista del poker, con un’ambientazione steampunk/fantasy. In una partita di Steam & Chips ogni giocatore ha un personaggio con proprie abilità speciali: un giocatore di Pataporker coinvolto in una partita all’ultima patata in un bar dei bassifondi di Las Papas. Ogni personaggio è raffigurato su una carta fronte\retro, dove su ogni lato c’è un potere diverso ma se ne può usare solo uno a turno. Ogni potere ha effetti di gioco e anche risvolti spiritosi, nello stile di Vudù.

Alla sua nascita, avvenuta nel 2006-2007, questo gioco aveva il nome di “Fantasy Poker”. Tuttavia era stato accantonato perché il poker viene spesso considerato un gioco d’azzardo, creando perplessità sugli editori e sul pubblico. Ma in questo caso il gioco si caratterizza in modo molto diverso dal poker. La presenza di personaggi, alcune modifiche al sistema dei rilanci e lo stile che richiama molto Vudù rendono Steam & Chips molto diverso dal comune poker.

Steam & Chips disponibile grazie agli autori collaboratori

Steam & Chips è nato anche grazie alla partecipazione di moltissimi illustratori. Tutto è nato da un problema della penna della tavoletta grafica di Ferdinando. Preparandosi al peggio, Marco ha contattato qualche amico illustratore\fumettista per un aiuto, raccogliendo molte adesioni. Il problema alla penna è stato risolto, ma l’adesione di diversi illustratori ha spinto il team a continuare nel coinvolgimento di disegnatori.