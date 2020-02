Stranger Things, prime voci su una quinta stagione

Secondo alcune voci Stranger Things avrà una quinta stagione. Lo show di Netflix, che a breve dovrebbe iniziare le riprese per la quarta stagione, potrebbe continuare con una quinta. Scopriamo che cosa suggerisce questo proseguimento nella produzione, ammesso e non concesso che avvenga in futuro.

Stranger Things, una quinta stagione?

Le voci sono state individuate da Murphy’s Multiverse. Secondo il sito infatti, un dettaglio sul casting rivelerebbe l’intenzione di produrre una quinta stagione. I fratelli Duffer, ideatori della serie, sono sempre stati vaghi nel rispondere alle domande riguardo la durata di Stranger Things. Anche se la terza stagione si è conclusa con un grande cambiamento per i personaggi, ciò non ha impedito la produzione di un proseguimento della storia.

Secondo Murphy’s Multiverse, la quarta stagione dovrebbe essere disponibile nel 2021. È ancora presto per aspettarsi conferme su una quinta, ma ecco che cosa ha rivelato il sito. Nella quarta stagione dovrebbe fare la sua apparizione un nuovo personaggio, Ashe. “Lo studio sta cercando un maschio americano di circa 25 anni, di qualsiasi etnia, per interpretare un ruolo che richiederà due stagioni. Significa che l’arco di trasformazione del personaggio, descritto come integrale nella stagione nuova, non sarà concluso entro la stagione 5!“

Stranger Things è una serie apparsa su Netflix nel 2016, creata da Matt e Ross Duffer, due registi e sceneggiatori americani. Ha ricevuto una nomination per i Golden Globe del 2017, due nomination per i Grammy (per la miglior colonna sonora) e ha vinto cinque Emmy Awards nel 2017, oltre ad aver collezionato diciotto candidature complessive, risultando uno dei programmi più nominati per quell’edizione. Dopo l’uscita della serie sono stati creati degli aftershow per Netflix, inoltre sono stati pubblicati libri, romanzi e fumetti.

Voi cosa ne pensate? Vi piace l’idea di una quinta stagione di Stranger Things o preferite aspettare di vedere la quarta?