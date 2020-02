Taika Waititi parla dello stato di Akira e dei rumor su Star Wars

Taika Waititi dopo Thor: Ragnarok e più recentemente Jojo Rabbit (che gli è valso un Oscar qualche giorno fa) è diventato uno dei nomi più contesi a Hollywood. Il regista neozelandese è richiestissimo e ha già diversi progetti in cantiere, a partire da una nuova avventura del Dio del Tuono. In questo ore quindi, Taika Waititi ha aggiornato il pubblico sullo stato di Akira e sui rumor che lo legherebbero a Star Wars.

Taika Waititi e il suo futuro, tra Akira e Star Wars

L’occasione è stata una intervista, successiva alla sua vittoria durante gli Academy Awards. Il regista ha parlato innanzitutto delle voci secondo cui presto si occuperà di un film della saga di Star Wars, che ha smentito in maniera decisa:

“Vorrei ci fosse una storia più interessante. Mettiamola così, ci sono state discussioni su un nuovo film di Star Wars? Sì, certo, ne ho parlato con i miei amici nel 1996 di quanto fosse figo Star Wars. Questo è ciò su cui si basano. Penso che la gente mi veda al fianco con alcune persone, soprattutto quelle legate a Star Wars, e pensano che stia avendo queste grandi trattative a riguardo. Sarei fottutamente felice di farlo… Se fosse giusto. Vorrei fare qualsiasi film che abbia senso fare e che non sembri un suicidio professionale“.

Successivamente è passato a commentare lo stato di Akira. Waititi avrebbe infatti dovuto occuparsi dell’adattamento live-action dell’opera, che però ha subito alcuni rinvii ed è ora in sospeso. Ecco la sua versione:

“Tutta la cosa è ora in pausa. Abbiamo dovuto spinfere sempre più in là le date e si sono sovrapposte a quelle di Thor[: Love and Thunder], che erano irremovibili. Quindi Akira si è ritrovato ad arrivare due anni più in là, dopo Thor. Quindi non so neanche se fra due anni… Non so nemmeno cosa farò fra due fottuti giorni. Penso che alla fine si farà, anche se non sono sicuro che sarò io a occuparmene“.

Voi cosa ne dite? Vorreste vedere un Akira o uno Star Wars diretto da Taika Waititi?