Tasha’s Cauldron of Everything – nuova pubblicazione per D&D

Dungeon & Dragons si arricchirà presto di un nuovo manuale: Tasha’s Cauldron of Everything.

Tasha’s Cauldron of Everything è il prossimo manuale per Dungeon & Dragons. Sarà disponibile in tutti i negozi specializzati a partire dal 17 novembre 2020, con una serie di aggiunte e nuovi materiali per tutte le campagne di D&D.

Ma prima di sfogliare l’interno di questo nuovo manuale, guardiamone le copertine. Il plurale non è un errore di battitura: la copertina standard è stata realizzata da Magali Villeneuve, mentre sarà disponibile una versione con cover alternativa di Wylie Beckert.

I preordini di Tasha’s Cauldron of Everything sono ora disponibili. I fan più impazienti avranno possibilità di vedere in anteprima alcuni dei contenuti di questo manuale durante la D&D Celebration. Si tratta di un evento di gioco online aperto agli appassionati di tutto il mondo, che si terrà dal 18 al 20 settembre.

Materiali di Tasha’s Cauldron of Everything

Ma cosa conterrà questo manuale? Si riparte da Xanathar’s Guide to Everything, tradotto in italiano col titolo Guida Omnicomprensiva di Xanathar. Dopo più di un anno di feedback dai playtest dalla comunità di D&D, questo libro aggiunge caratteristiche di classe e sottoclassi che danno nuove opzioni alle classi più apprezzate.

Nel manuale compare anche la classe dell’artefice, già apprezzata delle precedenti edizioni di D&D. Saranno inoltre presenti molte sottoclassi per ciascuna classe. Verranno inoltre aggiunti nuovi incantesimi e nuovi oggetti magici. Il nuovo manuale conterrà anche nuovi strumenti per i Dungeon Masters. Ad esempio negole per avventurarsi in ambienti soprannaturali.

“La speciale stregoneria di Tasha’s Cauldron of Everything è la libertà che ti offre di personalizzare il tuo personaggio di D&D in nuovi modi”, commenta Jeremy Crawford, lead designer del libro e principale designer di regole di Dungeons & Dragons. “Gli avventurieri di D&D sono eccezionali, e questo libro ti offre gli strumenti per rendere loro e la loro storia ancora più straordinari.”

Scaldiamo i dadi in attesa di novembre, quando potremo mettere le mani su questo manuale ed inserirlo nelle nostre campagne!