The Batman: i fan hanno già risolto un indovinello nel trailer

La DC FanDome ha regalato ai fan molte indiscrezioni sui prossimi show in uscita. Basti pensare a The Suicide Squad, Black Adam, Justice League di Zack Snyder e altro. Ma la rivelazione più grande ed emozionante è arrivata alla fine dell’evento con l’uscita del teaser trailer di The Batman di Matt Reeves. Il film con protagonista Robert Pattinson non è affatto vicino al completamento, ma il trailer offre ancora molto ai fan per entusiasmarsi, incluso un messaggio molto intelligente da The Riddler di Paul Dano. Ora, un fan l’ha risolto.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

La spiegazione dell’indovinello

All’inizio del trailer di The Batman, vediamo Jim Gordon (Jeffrey Wright) che indaga su un omicidio di alto profilo in cui è stata lasciata una carta sulla vittima per The Batman. La carta stessa è un indovinello che chiede: “cosa fa un bugiardo quando è morto?” mentre sul lato opposto della carta compare un messaggio in codice. La risposta, secondo un fan che si è preso il tempo per decifrare il codice, è “mente ancora“.

“Così entusiasta per il film Batman di Matt Reeves, ho deciso di risolvere il codice di The Riddler”, ha scritto su Twitter il fan Andrew Lane. Poi spiega come è arrivato alla soluzione. Nelle risposte ha analizzato i diversi simboli per identificare quelli ricorrenti e quindi ha utilizzato essenzialmente un processo di eliminazione. È interessante notare che Lane non è l’unica persona che ha lavorato per decifrare il codice.

In the new #TheBatmanTrailer, the Riddler leaves a card with the question “What does a liar do when he’s dead?” I could just solve it like a riddle (and did), but it’s a good opportunity to show how to solve a puzzle by brute force, so you’re sure of the answer. Here goes. (1/12) pic.twitter.com/sHveBmU2Pt — Mike Selinker (@mikeselinker) August 23, 2020

Anche il game designer Mike Selinker ha elaborato l’intero processo su come risolvere il puzzle. Sebbene l’enigma in sé non sia particolarmente complesso, è un semplice gioco sulla complessità della lingua inglese in quanto la parola “still” può essere sia un termine di tempo che un termine di movimento mentre “bugia” può riferirsi all’atto di inganno e di non muoversi. Molto interessante è vedere i due approcci al puzzle, soprattutto perché entrambi danno ai fan alcune informazioni che possono utilizzare quando in futuro verranno rilasciati più filmati e trailer di Batman che potrebbero contenere ancora enigmi criptici che i fan devono risolvere mentre aspettano l’uscita del film.