The Batman: Jeffrey Wright è in partenza per Gotham

Jeffrey Wright, nel nuovo film The Batman, è pronto ad interpretare il commissario Jim Gordon. L’attore, attraverso twitter, ha mostrato l’inizio del suo viaggio per prendere parte alle riprese del film. Un utente di Twitter ha inoltre postato online una serie di foto dal set di The Batman allestito a Londra.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

Jeffrey Wright conferma l’inizio delle riprese di The Batman!

Nelle immagini si vede, oltre alle macchine della polizia di Gotham, anche un furgone del programma Gotham Action New e un camioncino dell’azienda Gotham Water & Power. Tra la conferma di Wright e le immagini postate dall’utente, possiamo dedurre l’inizio imminente delle riprese. HN Entertainment ha lanciato inoltre l’indiscrezione sulle riprese del cinecomic che si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra. L’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

Jeffrey Wright si unirà a Robert Pattinson che indosserà il mantello di Batman, Zoe Kravitz come Catwoman e altri attori importanti. Reeves, regista del film, ha definito The Batman “un punto di vista noir e definitivo della storia di Batman dove il Cavaliere Oscuro investiga su un particolare caso e cerca di difendere i cittadini di Gotham“. Inoltre, in alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso anno, ha voluto precisare come: “Sicuramente The Batman non sarà una storia delle origini o qualcosa del genere, sarà invece una storia su Batman, emozionante e che dirà molte cose sul nostro protagonista“. Sempre Reeves ha lasciato intendere, quindi che si tratterà di una detective story dove “Batman mostrerà tutte le sue doti da indagatore”.

Ricordiamo, infine, che stando a quanto dichiarato da Tapley, il costume che Robert Pattinson indosserà in The Batman sarà ispirato ai disegni del fumettista statunitense Lee Bermejo. Durante la sua carriera ha infatti lavorato diverse volte ai fumetti con protagonista il Crociato di Gotham.