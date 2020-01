The CW rinnova tante serie TV (fra cui quelle dell’Arrowverse!)

Buone notizie per gli appassionati di serie TV, in particolare per quelle trasmesse dal canale The CW. Il network ha infatti annunciato il rinnovo di tantissimi show presenti nel proprio palinsesto. Fra queste, ci sono ovviamente anche quelle del cosiddetto Arrowverse, uno dei maggiori successi di The CW, recentemente al centro dell’attenzione grazie all’ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite.

The CW, il rinnovo per l’Arrowverse e oltre!

L’Arrowverse vivrà ancora a lungo, a quanto pare, anche dopo la conclusione della serie che gli da il nome, appunto Arrow. Il network ha infatti confermato proprio nelle ultime ore che The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow torneranno anche il prossimo anno, raggiungendo rispettivamente la settima, sesta e quinta stagione.

Anche altri prodotti paralleli dell’Arrowverse di The CW, come Black Lightning e Batwoman, hanno ricevuto un rinnovo per il futuro. Oltre a queste sono state diverse le serie TV che proseguiranno la propria corsa. Fra di esse troviamo ovviamente Riverdale, lo spin-off di The Vampire Diaries Legacies, All American, Charmed, il recente successo Nancy Drew, Roswell, New Mexico e In The Dark. A sorpresa, anche Katy Keene, spin-off di Riverdale non ancora debuttato, ha ricevuto un ordine per nuovi episodi.

Mark Pedowitz, dirigente del network americano, ha commentato così:

“Questi ordini anticipati per la prossima stagione offrono ai nostri team produttivi un vantaggio di tempo nel preparare gli archi narrativi e nell’assunzione dello staff. Inoltre ci offre una buona base di solidi CW show amati dai fan, su cui costruire per la prossima stagione.

Siamo stati molto contenti con la direzione di tutte le tre nuove serie e, sebbene siamo ancora agli inizi della nostra strategia per lo streaming, che permette agli spettatori di mettersi in pari con i nostri nuovi show fin dall’inizio, stiamo già vedendo incredibili risultati positivi dalla nostra audience multipiattaforma per Nancy Drew e Batwoman“.