Gotham City Sirens: il film è in pausa secondo David Ayer

L’universo DC Comics sta attraversando una fase di rinnovamento, lo sappiamo bene. Negli ultimi anni sono stati diversi i progetti annunciati per questo franchise, che poi però sono spariti dai radar. Altri ancora sono arrivati, che sembrano difficili da conciliare con quanto raccontato in precedenza, anche a causa dell’addio di attori come Ben Affleck e (apparentemente) Henry Cavill. E quindi, dove si trova in tutto questo Gotham City Sirens?

Gotham City Sirens è attualmente in pausa, stando al suo regista

Questo progetto, sviluppatosi in seguito al successo di Harley Quinn in Suicide Squad avrebbe visto la villain (un’etichetta sempre più stretta per il personaggio, soprattutto nell’universo cinematografico) unire le forze con altri due volti noti della criminalità di Gotham, ovvero Catwoman e Poison Ivy, esattamente come nell’omonima serie a fumetti del 2009.

L’annuncio era arrivato pochi mesi dopo l’uscita di Suicide Squad e avrebbe visto il ritorno del regista di quest’ultimo, David Ayer, dietro la macchina da presa. Tuttavia nel tempo le informazioni in merito sono state sempre minori.

La somiglianza del concept (almeno a un livello superficiale) con quello di Birds of Prey, in uscita fra poche settimane, ha fatto ipotizzare che potessero esserci dei piani nuovi per quest’opera, forse la cancellazione. A quanto pare non è stato così, ma sembra che comunque il progetto non stia andando avanti, per ora.

Interrogato in merito durante un panel alla Television Critics Association, proprio il regista David Ayer ha confermato come attualmente non ci siano sviluppi per Gotham City Sirens. L’autore ha infatti commentato: “No, credo sia in pausa“.

È possibile che questo film sia solo temporaneamente sospeso. Potrebbe essere infatti interessante rimandare l’uscita (e di conseguenza lo sviluppo) a dopo l’uscita di The Batman, che vedrà debuttare una nuova Catwoman. La verità però la scopriremo solo in futuro.

E a voi, piacerebbe vedere un’avventura con protagoniste Harleen, Selina e Pamela?