The Falcon and the Winter Soldier: le prime foto di U.S. Agent con lo scudo

Dal set di The Falcon and the Winter Soldier, serie Disney+ di cui sono attualmente in corso le riprese, arrivano delle interessanti foto. In queste si vede un personaggio a sorpresa con in mano lo scudo di Captain America. Dopo Avengers: Endgame si era ipotizzato che lo scudo di Captain America sarebbe finito nelle mani di Sam Wilson. Gli scatti realizzati sul set di The Falcon and the Winter Soldier soldier ci mostrano però l’oggetto nelle mani dell’attore Wyatt Russell, inteprete di U.S. Agent. Durante il Comic-Con di San Diego gli attori Anthony Mackie e Sebastian Stan avevano tenuto in mano lo scudo di Captain America, ma al momento non ci sono dettagli precisi.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

U.S. Agent con in mano lo scudo

Il nuovo personaggio è John Walke. Dalle pagine dei fumetti Marvel scopriamo che cerca di screditare Captain America, in particolare quando usava il nome di Super-Patriot. Walker ha comunque sempre portato avanti la sua tesi, cioè quella di pensare agli interessi della sua nazione. In seguito diventato U.S. Agent dopo aver finto la propria morte. Le riprese della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prodotta per Disney+, sono attualmente in corso. Lo show vede protagonisti Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). Nello show ci sarà inoltre Emily VanCamp nei panni dell’Agente dello SHIELD Sharon Carter. Infine troveremo Daniel Bruhl sarà ancora il villain Barone Zemo, in più vedremo il debutto di John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.

The Falcon and the Winter Soldier è una miniserie televisiva americana di prossima uscita creata per Disney + da Malcolm Spellman, basata sui personaggi Marvel Comics Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes. È ambientato nel Marvel Cinematic Universe, condividendo continuità con i film del franchise. La serie sarà formata da sei episodi. Sam Wilson e Bucky Barnes affrontano le conseguenze di Avengers: Endgame (2019), in cui Wilson fu consegnato il mantello di Captain America.