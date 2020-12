Pedro Pascal non ha idea di quante stagioni di The Mandalorian ci siano ancora. O almeno questo quanto rivela al termine della seconda stagione, che segna una svolta narrativa importante nella saga del cacciatore di taglie (non vi preoccupate, niente spoiler in quest’articolo). La terza stagione è già in sviluppo ma l’attore non sa per quanti anni debba ancora indossare l’elmo.

Pedro Pascal non sa per quante stagioni sarà ancora The Mandalorian

Lo sviluppo della terza stagione di The Mandalorian è già in corso, con le riprese che iniziano subito dopo aver girato lo spin-off dedicato a Boba Fett. Ma Giancarlo Esposito, altro membro illustre del cast, ha detto che la serie Lucasfilm in streaming su Disney+ ha anche una quarta stagione in programma. Oltre a quella data (dovrebbe arrivare fra settembre e dicembre 2022) non abbiamo certezze. E non ce le ha nemmeno il protagonista, Pedro Pascal. Parlando durante il tour promozionale per Wonder Woman 1984 (qui le parole della regista Patty Jenkins), Pascal ha svelato di non sapere cosa riserva il suo futuro nel mondo Star Wars. “Nessuna idea, non ho nessuna idea. Perché credo che la qualità sarà sempre maggiore della quantità. Quindi finché restiamo sugli standard incredibili a cui siamo arrivati, è più una questione di qualità che di qualsiasi altra cosa”.

Queste parole non significano che la serie smetta dopo la quarta stagione. Sono semplicemente un segnale che i protagonisti non vogliono continuare con lo show in maniera indefinita. La verità è che gli annunci delle nuove serie su Ahsoka e Boba Fett danno la possibilità di espandere le storie fra la fine della trilogia originale e l’inizio dell’ultima trilogia cinematografica. Che sia all’interno della serie dedicata a Mando oppure in un’altra, Lucasfilm sta costruendo un universo davvero ricco su Disney+. I prossimi due anni sono pieni di storie, il resto può aspettare. Anche se siamo sicuri che Pedro Pascal voglia discutere il suo contratto prima del 2022. Se lo merita dopo tutte quelle ore passate sotto l’elmo.