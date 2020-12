Resident Evil: concluse ufficialmente le riprese

Johannes Roberts sta dirigendo un reboot di Resident Evil per Constantin Film. Oggi, con un tweet della Sony, arriva l’annuncio che le riprese sono ufficialmente terminate. Il cast della pellicola include Kaya Scodelario (Crawl) nei panni di Claire Redfield insieme a Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine. Oltre a Robbie Amell (Upload) nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nei panni di Albert Wesker. Infine troviamo Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) come Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) come William Birkin. Inoltre, Donal Logue (Silent Night, “Gotham”) interpreta Chief Irons nell “adattamento della storia delle origini” dei giochi ambientati a Racoon City nel 1998. Di seguito l’annuncio ufficiale della fine delle riprese di Resident Evil:

That’s a wrap in Raccoon City. 🎬

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Le parole di Johannes Roberts

Johannes Roberts, attraverso deadline, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto. Queste le sue parole: “Con questo film, volevo davvero tornare ai primi due giochi originali e ricreare la terrificante esperienza viscerale che ho avuto quando li ho giocati per la prima volta”. Ovvero: “Raccontando allo stesso tempo una storia umana radicata su una piccola città americana morente che sembra riconoscibile e rilevante per il pubblico di oggi”.

Dunque le riprese di Resident Evil sono ufficialmente concluse. Ricordiamo che il film uscirà nelle sale nel 2021 e si dice che darà il via a “un nuovo universo ispirato alle trame e ai personaggi dei classici giochi Resident Evil di Capcom”. I produttori del reboot sono Robert Kulzer di Constantin Film (franchise Resident Evil di Paul W.S. Anderson), James Harris per Tea Shop Productions (I Am Not A Serial Killer) e Hartley Gorenstein (The Boys). Martin Moszkowicz, CEO di Constantin Film, è il produttore esecutivo con Victor Hadida (Davis Films). Alex Zhang (Greyhound) è il co-produttore esecutivo e Dylan Tarason (Hell or High Water) di Constantin Film è co-produttore. Alex Westmore e Colin Scully di Constantin Film stanno supervisionando il progetto.