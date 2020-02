The Mandalorian, ecco il trailer ufficiale in italiano della serie Disney+

Manca ormai pochissimo al debutto anche in Italia di Disney+, attesissima piattaforma di streaming incentrata sui prodotti della Casa di Topolino. Fra pochissime settimane infatti questo servizio sarà disponibile anche in Italia, con tanti dei suoi contenuti originali più attesi. Fra questi c’è sicuramente The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nell’universo di Star Wars, che proprio oggi si è mostrata nel suo primo trailer italiano. Vediamolo subito!

The Mandalorian, primo trailer italiano per lo show Disney+

La serie ci porterà a seguire le avventure di un cacciatore di taglie Mandaloriano, nelle sue avventure in giro per la galassia. Ambientato anni prima di Star Wars: Il risveglio della Forza, questo show esplorerà le conseguenze della caduta dell’Impero, possibilmente svelando anche come si siano poste le basi per l’ascesa del Primo Ordine.

Di seguito la sinossi ufficiale di The Mandalorian:

“Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica“.

Nel cast troviamo Pedro Pascal (l’ex-Oberyn Martell di Game of Thrones, tra gli altri ruoli nel suo curriculum) nel ruolo del protagonista. Insieme a lui ci sono Carl Wathers, Gina Carano, Nick Nolte, Werner Herzog, Giancarlo Esposito e Taika Waititi. Quest’ultimo, insieme a Bryce Dallas Howard è anche uno dei registi che ha lavorato dietro la macchina da presa per questa prima stagione.

The Mandalorian, di cui avete appena potuto vedere il trailer italiano, farà il suo debutto ufficiale in Italia il prossimo 24 marzo. Sarà a partire da questa data infatti che il servizio di streaming Disney+ arriverà ufficialmente nel nostro Paese. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale.