The New Mutants, Bill Sienkiewicz entusiasta del trailer

Bill Sienkiewicz sostiene di aver visto il nuovo trailer di The New Mutants. Lo show, che ha subito vari rinvii, è stato confermato da Disney+ che ha svelato lo sbarco ufficiale nelle sale cinematografiche per il 13 aprile 2020. Recentemente ha spiegato di aver visto un nuovo trailer del film che l’ha sorpreso particolarmente. Queste le sue parole: “Non so se posso menzionarlo, ma voglio dire che due giorni fa ho saputo qualcosa su New Mutants da Josh Boone. Mi ha mandato il nuovo trailer. Ci stanno lavorando, è fenomenale, ho avuto i brividi. Ha uno stile più Marvel, ma ci sono anche gli elementi horror al loro posto”.

Bill Sienkiewicz sul trailer di The New Mutants: “È stellare”

Una premessa che lascia grande curiosità per i tantissimi fan che attendono l’uscita del nuovo trailer: “E’ davvero stellare. Credo che uscirà…non hanno menzionato la data d’uscita, ma non vedo l’ora”. Nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Charlie Heaton, con lo show che racconterà la nascita della nuova generazione di mutanti, cancellando gli avvenimenti della precedente saga della 20th Century Fox. Uno dei protagonisti, Charlie Heaton, apparso di recente alla convention For the Love of Sci-Fi, ha confermato le recenti indiscrezioni riguardo l’uscita: “In realtà non lo so, (scherzando), no, in realtà il film uscirà il prossimo anno. Lo abbiamo girato due anni fa e c’è stato un po’ di ritardo nel release, ma arriverà il prossimo anno”.

L’attore ha inoltre aggiunto: “Se non lo sapeste, The New Mutants è una sorta di spin-off degli X-Men. Ovviamente è tratto da un fumetto; Bill Sienkiewicz lo ha creato ed era un fumetto degli X-Men. Fondamentalmente è un gruppo separato di mutanti. Abbiamo girato questo un po’ di tempo fa ed è stato rimandato per via della fusione Disney/Fox”.