The New Mutants si mostra nel nuovo video di apertura dello show

In occasione del Comic-Con @ Home, la versione casalinga della fiera dei fumetti e del cinema di San Diego, 20th Century Studios ha pubblicato il video di apertura di The New Mutants. Il video mostra anche la data di uscita americana del film prevista per il 28 agosto 2020.

The New Mutants

Il video di apertura è stato mostrato durante il panel del San Diego Comic-Con (al minuto 24:11 del video qui sopra). The New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. In seguito ad episodi strani, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe a dura prova, mentre cercano di fuggire. All’interno del cast troviamo Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot. Oltre a Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Nel panel, conclusosi poche ore fa, hanno partecipato gli attori che hanno dato un loro personale parere sui personaggi e sulle storie di The New Mutants. Tra questi, Maisie Williams ha raccontato il suo entusiasmo nell’interpretare il personaggio di Wolfsbane in netta contrapposizione a quello di Arya Stark di Game of Thrones per cui l’attrice è conosciuta.

Non ci resta dunque che aspettare il 28 agosto per scoprire il parere della stampa sull’uscita del film in America. Attualmente non è stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale in Italia.