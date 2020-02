The Office: il biglietto nella teiera di Pam e Jim spiegato da Jenna Fischer

In “Festa di Natale“, episodio 10 della seconda stagione di The Office, il Babbo Natale segreto di Dunder Mifflin porta una teiera donata a Pam da Jim. Ma non è solo una normale teiera, infatti al suo interno si trova un biglietto scritto da Jim a Pam come parte del suo dono per lei, ma, dopo un disguido, finisce per intascare la nota prima che lei sia in grado di leggerla. Più tardi nella serie, nell’episodio ‘AARM’ della stagione nove, Pam riesce finalmente a leggere la nota, scoppiando poi in lacrime. Ma qual è il significato di questo fatidico biglietto?

Jenna Fischer parla del bigliettino e…

Nel suo podcast Office Ladies, al fianco di Angela Kinsey, Jenna Fischer ha finalmente approfondito alcuni dettagli del famigerato bigliettino. Arrivando ad analizzare l’episodio “Festa di Natale”, la Fischer ricorda: “Sono alla macchina fotografica e apro la nota che John mi ha dato e ho appena iniziato a piangere”. È una tattica simile usata nell’addio di Pam a Michael nell’episodio della settima stagione “Arrivederci, Michael”.

Quell’episodio termina con Pam che abbraccia Michael e gli dice addio senza comprendere bene le parole. Per ottenere l’effetto desiderato, Daniels ha chiesto a Fischer di salutare Carell, la sua collega e amica. Per quanto riguarda il contenuto reale del bigliettino che Krasinski ha scritto per Jenna Fischer l’attrice svela che: “Sono l’unica che lo sa, e John lo sa… non dirò mai esattamente cosa ha scritto John, ma so solo che è stato perfetto”.

Ricordiamo che The Office è una serie televisiva statunitense trasmessa dalla rete NBC, di genere comico. Gli episodi narrano le vicende di un gruppo di colleghi che lavorano nella filiale di Scranton (Pennsylvania) della Dunder Mifflin. La serie è andata avanti per nove stagioni, fino al 2013, e da allora non si è mai smesso di vociferare su una possibile ulteriore stagione o almeno una reunion.