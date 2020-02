The Suicide Squad: James Gunn ha letto tutti i fumetti...

James Gunn è stato protagonista di una sessione di domande e risposte su Instagram durante le quali ha parlato anche di The Suicide Squad. In primis il regista ha sottolineato che mancano due settimane alla fine delle riprese, poi si è lanciato in curiosi aneddoti. “Prima di scrivere Suicide Squad ho riletto ogni singolo fumetto dello show” ha ammesso, svelando di aver avuto l’occasione di dirigere altri due progetti molto importanti: “Due. Magari un giorno lo scoprirete”. Così ha aggiunto: “Parlo di progetti che non sarebbero stati realizzati a meno che non me ne occupassi io. Per il momento è così”. Il regista ha risposto anche sull’eventualità che il suo film sia ambientato dopo Birds of Prey: “È ambientato nel presente“.

The Suicide Squad, un cast molto ricco

Nel cast figureranno attori del primo film. Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn ci saranno anche Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. I nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid. Oltre a Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto. Un cast molto ricco che si completa con Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker. Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

Ricordiamo che Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.