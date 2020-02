James Gunn vorrebbe un team-up tra Harley Quinn e… Groot?

James Gunn è in una situazione praticamente unica. Il regista e sceneggiatore è infatti uno dei pochi che si sia ritrovato contemporaneamente nei due principali franchise supereroistici al momento, senza peraltro averne davvero abbandonato uno. Al momento infatti è al lavoro sia su Guardiani della Galassia Vol. 3 dell’universo Marvel, sia su The Suicide Squad del mondo DC Comics. E così, può sognare di creare avventure crossover in futuro.

James Gunn immagine un incontro tra Harley Quinn e Groot

Il regista infatti, dopo il suo sorprendente licenziamento dai Marvel Studios, in seguito al ritorno alla ribalta di alcuni tweet controversi, ha accettato di occuparsi del sequel di Suicide Squad. Tuttavia, dopo qualche mese, la Casa delle Idee è tornata sui propri passi e ha deciso di riaccogliere Gunn nella famiglia del MCU. Una situazione complessa che si è però appianata e ora potrebbe aprire porte inimmaginabili.

Il condizionale è più speranzoso che altro, in realtà. Sembra virtualmente impossibile che i due universi si uniscano al cinema, per tantissime ragioni. Tuttavia questo non ha impedito al regista di sognare a occhi aperti, insieme all’attrice che interpreta Harley Quinn nel suo prossimo film (e ora in sala con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

I’ve discussed this extensively with @MargotRobbie and I think Harley and Groot would have fabulous adventures together. And there are other great combos I’d bring up… if we at #TheSuicideSquad weren’t keeping things under wraps… 🤐 https://t.co/rpwssUK85w — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2020

“Ne ho parlato a lungo con Margot Robbie e credo che Harley e Groot avrebbero delle favolose avventure insieme. E ci sono altre grandi combo che citerei… Se solo nella produzione di The Suicide Squad non stessimo tenendo tutto segreto“.

Uno spunto che ha portato uno degli autori di fanart più noti del mondo dei cinecomics a immaginarsi cosa succederebbe in questo incontro. E James Gunn stesso ha ripubblicato sul suo profilo l’immagine, sottolineando come si tratti solo di un sogno…

Screengrab from my film, #HarleyandGroot, coming to a theater near you in 2000-never. 😞 https://t.co/tav2KX5o1p — James Gunn (@JamesGunn) February 10, 2020

“Un’immagine tratta dal mio film Harley and Groot, nelle sale nel 2000-mai”.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un incontro tra questi due personaggi così distanti?