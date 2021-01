Capitan America: emergono voci sul ritorno di Chris Evans nel ruolo

Chris Evans potrebbe tornare come Capitan America in uno dei prossimi film Marvel. Questa è la notizia incredibile che ha iniziato a circolare nelle ultime ore. Si tratta per il momento solamente di un rumor, peraltro estremamente vago. Tuttavia il fatto che a riportarlo siano testate tipicamente affidabili come Deadline (che ha rivelato per prima questa voce) danno credibilità a questa possibilità. Ma non è solo questo.

Chris Evans farà almeno un altro film come Capitan America?

Quello che dicono le fonti della testata americana è che l’attore si stia preparando a un ritorno nei panni di Steve Rogers. Al momento si parla solamente di una apparizione e non si specifica se si tratti di una pellicola o di una serie Disney+. Tuttavia le stesse fonti sostengono che ci sia anche la possibilità aperta per una seconda partecipazione a un film Marvel per Chris Evans.

C’è da dire che rispetto all’altro ‘grande addio’ di Avengers: Endgame, cioè quello di Robert Downey Jr., quello di Evans è sembrato meno definitivo. Per i Marvel Studios non sarebbe troppo difficile trovare una giustificazione narrativa per riportare Steve Rogers in azione, anche se solo per un breve periodo.

Non è da escludere che si tratti semplicemente di un cameo più o meno importante in uno dei tantissimi progetti in cantiere per il Marvel Cinematic Universe. Anzi, per il momento sembra molto improbabile una parte da protagonista come dice lo stesso Deadline.

Provando a fare qualche ipotesi, potremmo pensare di rivedere Steve Rogers in un ipotetico sequel di The Falcon and the Winter Soldier. Oppure potrebbe avere il ruolo di passare il testimone ai nuovi (o ai giovani?) Avengers in futuro.

Non si può escludere che si tratti semplicemente di una partecipazione come doppiatore a What If…? serie animata Marvel in arrivo nei prossimi mesi. Tuttavia i toni con cui è riportata la notizia in queste ore lasciano ipotizzare qualcosa di più ampio. Sempre ammesso che le voci siano confermate, chiaramente.

I Russo lo avevano predetto, comunque

È interessante però notare come i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, ancora prima dell’uscita della pellicola avessero lasciato intuire un futuro per il Capitan America di Chris Evans anche oltre quel film. In merito al toccante tweet dell’attore che diceva addio al personaggio Joe Russo dichiarò:

“Penso che sia stato molto più emozionante per lui che per noi, perché non ha ancora finito. Non spiegherò cosa significa, ma penso che i fan capiranno presto a cosa mi riferisco“.

Che sia finalmente arrivato quel momento? Bisognerà aspettare ancora qualche tempo per scoprirlo. Vi terremo aggiornati!