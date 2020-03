The Umbrella Academy 2: nessun ritardo

La seconda stagione di The Umbrella Academy non ha ancora una data di uscita ufficiale. Lo showrunner Steve Blackman ha voluto però rassicurare i fan su Instagram, spiegando che, nonostante l’emergenza Covid-19, la post-produzione della serie continua a seguire il suo naturale percorso. “Neanche il Coronavirus può fermare il mixing di Umbrella Academy! Vi prometto comunque che ci stiamo lavando le mani…”, ha infatti ammesso Blackman. Le riprese si sono concluse lo scorso novembre, e a quanto pare ora si sta lavorando al missaggio sonoro. Nella foto postata su Instagram possiamo scorgere una piccola anticipazione dei nuovi episodi.

Primi dettagli sulla seconda stagione (spoiler)

Nella foto postata da Steve Blackman si vede infatti Diego (David Castaneda) con un look molto diverso, capelli lunghi e barba. Nella chiusura della prima stagione, i fratelli Hargreeves hanno messo insieme le forze per fermare (e salvare) la sorella Vanya. Il tutto ha causato, in maniera involontaria, l’apocalisse quando l’energia della giovane donna è arrivata a colpire la Luna. Numero 5 ha quindi usato i suoi poteri per portare se stesso e i fratelli indietro nel tempo. Un salto gigantesco visto che i protagonisti si sono ritrovati nei loro corpi adolescenti. The Umbrella Academy 2 uscirà su Netflix nel corso di quest’anno. La seconda stagione sarà composta da 10 episodi.

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman e distribuita da Netflix. La serie è basata sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, intitolato “The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’Apocalisse”, pubblicato dalla Dark Horse Comics in USA, edito in Italia da Magic Press nel luglio 2009 per la collana Psycho Books. La prima stagione è stata pubblicata a livello internazionale su Netflix il 15 febbraio 2019.La serie ha riscosso una grande accoglienza da parte degli spettatori e Netflix ha voluto sottolinearlo ad aprile 2019 nel corso del suo report finanziario del recente trimestre della compagnia.