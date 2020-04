Con Thor: Love and Thunder Taika Waititi punta a proporre sul grande schermo uno show che promette grandi cose. Se Thor: Ragnarok è sembrato un film fuori dall’ordinario, Waititi per il quarto capitolo promette qualcosa di ancora più elettrizzante. Il regista ha parlato durante una live in cui ha guardato Thor: Ragnarok assieme ai suoi fan. Questi gli hanno posto varie domande tra cui un’anticipazione sul prossimo capitolo. “Sarà totalmente fuori dall’ordinario, nel migliore senso possibile. Farà sembrare Ragnarok come qualcosa di ordinario, un film come tanti”, ha fatto sapere il regista. Ma non è tutto: “In questo nuovo lungometraggio è come se avessimo chiesto ad un gruppo di bambini di dieci anni cosa vorrebbero vedere in un film, ed avessimo detto sì a tutto”.

Il mese scorso Vin Diesel, l’attore, che doppia Groot nel Marvel Cinematic Universe, ha confermato che il team di eroi de I Guardiani della Galassia, torneranno nel prossimo film dedicato all’asgardiano. Durante un’intervista ha infatti dichiarato: “Sto aspettando eccitato che il mio amico James Gunn tiri fuori un’altra avventura spettacolare dal prossimo film. Ha preso in carico The Suicide Squad, quindi si sta impegnando su quello”. Per poi svelare: “Anche Thor… Il regista mi ha parlato del fatto che Thor integrerà alcuni dei Guardiani della Galassia. Questo sarà molto interessante, nessuno lo sa. Forse non avrei dovuto dirlo”.

Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, con Natalie Portman che tornerà a occupare il ruolo di Jane Foster. Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok. Tessa Thompson riprenderà il ruolo di Valchiria dopo l’ultima apparizione in Avengers: Endgame. Proprio ques’ultima ha svelato che Christian Bale avrà un ruolo di villain. L’uscita nelle sale è fissata invece al 5 novembre 2021.