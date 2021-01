“Titans” ha trovato la sua Barbara Gordon. Variety ha appreso in esclusiva che Savannah Welch è stata scelta per il ruolo nella prossima terza stagione dello show HBO Max. Nell’occasione Gordon è il commissario di polizia di Gotham City. La sua vita diventa più complicata quando Dick Grayson (Brenton Thwaites) torna a Gotham, riaccendendo la loro vecchia storia d’amore e iniziando una nuova collaborazione per combattere il crimine.

L’attrice ha perso una gamba dopo un grave incidente

Savannah Welch è nota per il suo ruolo nel dramma militare di History Channel “Six”, in cui interpretava un marine che ha subito un’amputazione in combattimento. La stessa Welch ha subito un’amputazione e ha perso una gamba dopo un incidente nel 2016. Da allora è diventata portavoce della comunità dei disabili. Altre apparizioni sullo schermo includono i film acclamati dalla critica “Boyhood” e “Tree of Life”. Ora si prepara ad interpretare Barbara Gordon in Titans.

Barbara Gordon è stata interpretata sullo schermo sia in live-action che in spettacoli animati diverse volte nel corso degli anni. Yvonne Craig ha interpretato notoriamente il personaggio nello spettacolo “Batman” negli anni ’60 al fianco di Adam West e Burt Ward. Dina Meyer ha anche interpretato il personaggio nella serie di breve durata “Birds of Prey” per The WB. Più recentemente, Briana Cuoco ha doppiato il personaggio nella serie animata della HBO Max “Harley Quinn”.

“Titans” è stato rinnovato per una terza stagione al DC Universe nel novembre 2019. “Titans” è stata la prima sceneggiatura di una serie a essere lanciata su DC Universe, con il debutto della prima stagione nell’ottobre 2018. La serie è stata sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti, sulla base di personaggi DC. Tutti e tre sono produttori esecutivi insieme a Greg Walker e Sarah Schechter. La serie è prodotta da Goldsman’s Weed Road Pictures e Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. I disegni sono di: Mark Pennington, Rick Leonardi.