Trapela il titolo de La notte del giudizio 5?

La Notte del Giudizio sta per tornare con il capitolo 5. La fortunata saga horror, uno dei primi successi della Blumhouse Productions dopo la saga di Paranormal Activity, dovrebbe tornare con una nuova avventura e un report suggerisce quale potrebbe essere il titolo di questo nuovo film, almeno quello originale. Stando alle informazioni trapelate si dovrebbe chiamare The Forever Purge.

La Notte del Giudizio 5, si intitolerà The Forever Purge?

Questo titolo arriva da un articolo curato da The Hollywood Reporter relativo a Jason Blum, fondatore dell’apprezzata casa di produzione. Nel corso del pezzo si citano diversi suoi progetti in arrivo fra cui appunto questo The Forever Purge, con un titolo finora mai annunciato ufficialmente. L’affidabilità, in linea generale, della testata fa pensare che si tratti effettivamente davvero del titolo di questo atteso quinto capitolo.

Considerato che il creatore della saga James DeMonaco ha in passato accennato che questo potrebbe essere l’ultimo capitolo, il nome potrebbe essere adatto. Dopo aver esplorato il passato con La prima notte del giudizio nel 2018 ora è tempo di guardare più lontano, con una prospettiva apparentemente senza limite. O almeno questo è quello che sembra suggerire il titolo, ma ovviamente la verità la scopriremo solo nel film.

La notte del giudizio racconta di un futuro distopico in cui gli Stati Uniti adottano una curiosa tecnica per ridurre la criminalità e disoccupazione. Una volta all’anno, per dodici ore, le leggi cadranno e sarà possibile sfogare tutti i propri istinti peggiori, per poi tornare alla normalità nei mesi successivi. Nel 2013 il primo film della serie che vedeva protagonisti Ethan Hawke e Lena Headey ha raccolto circa 89 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli tre. Un risultato che ha dato vita a tre capitoli aggiuntivi, più quello in arrivo, e una serie TV.

Voi cosa ne pensate? Vi piace The Forever Purge come titolo? E cosa vi aspettate da questo La notte del giudizio 5?