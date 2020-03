Toby era davvero lo Strangolatore di Scranton?

Tra i tantissimi filoni narrativi ricorrenti portati avanti per anni da The Office, c’è quello dello Strangolatore di Scranton. Si tratta di un serial killer che opera nella città dove si svolgono la maggior parte delle vicende dello show e che nel tempo emerge più volte, fino a essere catturato e consegnato alla giustizia. Nel corso del tempo però ci sono state tante idee sulla sua vera identità che potrebbe non corrispondere a quella dell’uomo accusato. E ci sono dei fan che pensano che Toby possa essere in realtà lo Strangolatore di Scranton. Per un attore dello show però non è affatto così.

Toby non era abbastanza duro per essere lo Strangolatore di Scranton

Si tratta di una fan theory che circola da lungo tempo tra gli appassionati di The Office. È un’idea piuttosto difficile da incastrare con il carattere sottomesso di Toby, ma che al contempo ha dei lati che risultano molto credibili. Fra questi, il tormento che il personaggio attraversa quando si trova a fare da giurato proprio per il caso che incriminerà George Howard Skub. Toby arriva a convincersi dell’innocenza dell’uomo e cerca di scagionarlo. Forse perché sa che non è stato lui?

Per quanto la teoria possa essere interessante, non è riuscita a convincere uno degli attori dello show. Stiamo parlando di Creed Bratton, interprete del suo omonimo in The Office. In una recente intervista è intervenuto su questa ipotesi, spiegando che secondo lui non è possibile. Stando all’attore Toby non avrebbe gli attributi per essere lo Strangolatore di Scranton.

E allora perché non il suo personaggio? Dopotutto Creed ha degli atteggiamenti decisamente bizzarri nel corso della serie, lasciando intendere segreti molto oscuri. Però anche in questo caso non sembra possibile, anche se questo non significa totale innocenza, come spiega l’attore:

“Insomma, [una volta] è arrivato in ufficio tutto coperto di sangue. Aveva sicuramente dei corpi nel frigo. Non voglio dire che fosse lo Strangolatore di Scranton, ma sicuramente ha ucciso, lo sappiamo. […] Dato che aveva sangue su di lui, direi che potesse essere un accoltellatore. L’Accoltellatore di Scranton“.

E voi, chi pensate che fosse questo iconico (sebbene mai apparso) personaggio di The Office?