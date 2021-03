Tom & Jerry: ottimi incassi nel weekend di apertura

Tom & Jerry si sono guadagnati la palma come miglior secondo film d’apertura della pandemia dopo la sua uscita nelle sale e su HBO Max il 26 febbraio. Il film della WarnerMedia ha incassato $ 13,7 milioni in 2.475 sale durante il suo weekend di apertura, arrivando appena dietro i $ 16,4 milioni portati da Wonder Woman 1984, secondo Deadline. A livello internazionale, Tom & Jerry hanno incassato $ 38,8 milioni.

Il weekend di apertura di Tom & Jerry ha anche battuto i 9,7 milioni di dollari guadagnati da Croods: New Age. Lo show ha incassato 4 milioni di dollari solo nel giorno dell’inaugurazione, grazie in parte a un gran numero di affitti teatrali per feste private da parte delle famiglie. Ciò è particolarmente degno di nota in base al fatto che meno del 50 percento di tutti i 5.800 teatri statunitensi e canadesi sono aperti a causa della pandemia COVID-19 in corso.

Ottimo anche l’impatto sui social

Per quanto riguarda i social media, Tom e Jerry hanno ottenuto quasi 42 milioni di menzioni sui social media su YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Gran parte del suo traffico social può essere legato alla star del film Chloë Grace Moretz, che ha circa 20,3 milioni di follower su Twitter e Instagram. Ha promosso l’uscita del film durante il fine settimana pubblicando un video su Instagram, in cui è stata mostrata mentre intervistava Tom il gatto.

La sinossi del film



La sinossi ufficiale di Tom e Jerry recita: “Una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui”. Quindi: “La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso”. Inizia una nuova avventura: “Ma presto sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre”. Una coppia inedita: “Una miscela strabiliante di animazione classica e azione dal vivo, la nuova avventura sul grande schermo dei due protagonisti rappresenta un nuovo terreno per i personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile … lavorare insieme per salvare la giornata”.