UltraPop Festival: torna l’evento digitale dedicato a intrattenimento e cultura pop

UltraPop Festival torna online: dopo il successo dell’edizione precedente, arriva una settimana dedicata all’intrattenimento, la scienza e la cultura pop. Un festival gratuito, aperto a tutti senza registrazione su Twitch, YouTube, Facebook e anche in podcast.

UltraPop Festival torna in edizione tutta digitale

Organizzato dal gruppo editoriale NetAddiction e promosso da Multyplayer, Movieplayer e Lega Nerd, il festival giunge alla sua seconda edizione, dopo il grande successo della prima. Una settimana di impegni tutti digitali e gratuiti, che raccontano il mondo del cinema, della serie TV, dei videogame. Ma anche scienza e tecnologia, con approfondimenti sulla cultura pop e quella Nerd.

Da casa o in movimento su qualsiasi dispositivo, potete guardare le live su Twitch, Facebook e YouTube, oltre che in podcast. Oltre 50 ore di interviste, talk show, anteprime e dibattiti, con un palinsesto live davvero completo. Dal 21 al 25 marzo, uno dei festival più attesi arriva in versione totalmente digitale.

Tanti Speaker e ospiti d’eccezione

Se anche non abbiamo un programma da presentarvi, le redazioni di Multyplayer, Movieplayer e Lega Nerd promettono un palinsesto ricco di speaker e ospiti d’eccezione, nell’arco di un palinsesto che copre fino a 10 ore ogni giorno, dal 21 al 25 marzo.

Potete accedere gratuitamente e in digitale. Oltre che a sentire e guardare speaker, moderatori e ospiti, potete anche interagire. Infatti oltre alla discussione su Twitch potete anche chiacchierare di cinema, della serie TV, dei videogame, di scienza e di tecnologia su tutte le piattaforme social del gruppo editoriale NetAddiction.

Quindi non vi resta che armarvi della vostra cultura pop e Nerd per collegarvi dal 21 al 25 marzo, sul sito ufficiale dell’evento. Anche se non dovete aspettare fino a quella data per soddisfare le vostre esigenze Nerd. Potete dare un’occhiata a tutte le nostre notizie e articoli sul sito, per scoprire tutte le news e discutere del perché Frodo non ha usato le aquile per gettare l’Anello. Non si può essere Nerd solo una settimana all’anno, anche UltraPop Festival è un ottimo modo per celebrarlo.