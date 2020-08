Gillian Flynn, autrice e sceneggiatrice di Amazon Studios e Gone Girl, ha chiuso con le criptiche anticipazioni e anteprime, offrendo non solo il trailer ufficiale del loro imminente thriller complottista Utopia, ma anche una data per la prima: venerdì 25 settembre. La cospirazione nell’elusivo fumetto “Utopia” si rivela reale: un gruppo di giovani fan si uniscono per intraprendere un’avventura contorta e ad alto rischio per usare ciò che scoprono per salvare se stessi e, in definitiva, l’umanità.

Il cast di Utopia

Ispirata alla serie britannica con lo stesso nome, la nuova serie Amazon Original proviene dall’autrice di best seller e sceneggiatrice pluripremiata, Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Quest’ultima è showrunner e produttrice esecutiva. Utopia è incentrato su un gruppo di fan dei fumetti che si incontrano online e si legano alla loro ossessione per un fumetto apparentemente immaginario chiamato “Utopia”. Insieme, Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon “Wanna” Walton) scoprono significati nascosti ammantati nelle pagine di “Utopia”. Prevedendo minacce all’umanità. Si rendono conto che non sono solo gli ingredienti di una cospirazione; sono pericoli molto reali che prendono vita proprio ora nel loro mondo.

L’avventura ad alto rischio porta il gruppo faccia a faccia con il famoso personaggio centrale del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane). La protagonista si unirà a loro nella loro missione di salvare il mondo mentre nasconde i suoi segreti. Oltre a Flynn, i produttori esecutivi di Utopia includono Jessica Rhoades (con la quale Flynn ha collaborato a Sharp Objects della HBO), Sharon Levy, Sharon Hall. Completano la squadra Toby Haynes, Karen Wilson e Dennis Kelly. La serie è una co-produzione tra Endemol Shine North America, Kudos e Amazon Studios.