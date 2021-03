WandaVision ha fatto crashare di nuovo Disney+

Alcuni spettatori che cercavano di vedere il finale, appena reso disponibile, di WandaVision su Disney+, hanno incontrato difficoltà tecniche. Gli interessati sono stati accolti con un messaggio in cui si leggeva: “Siamo spiacenti, ma non è possibile riprodurre il video richiesto. Riprova. Se il problema persiste, contatta l’assistenza Disney+ (codice errore 39)”. Secondo Downdetector, c’è stata una serie di rapporti generati dagli utenti che hanno avuto inizio subito dopo la mezzanotte PT per poi continuare per diverse ore, per lo più colpendo gli spettatori sulla costa occidentale. I rapporti di errore hanno iniziato a diminuire dopo le 2:00.

Di seguito un utente esprime il suo disappunto per il crash di WandaVision su Disney+:

Il cast di WandaVision

Scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany nei panni di Vision. Oltre a Randall Park nei panni dell’agente Jimmy Woo, Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis. Infine troviamo Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes.

Matt Shankman, intervistato per comicbook, di recente ha spiegato i colori della magia presenti nello show. Queste le sue parole: “Beh, sapete, sicuramente il potere di Wanda è stato incrementato dalla sua esperienza con la Gemma dell’Infinito, cosa che abbiamo visto anche nell’ultimo episodio”. Così ha chiarito: “In termini di differenziazione della magia in base ai colori, credo sia importante, perché specialmente quando stai cercando di raccontare cosa succede in eventi come quelli concernenti Agatha a Salem, Massachusetts, vuoi essere in grado di vedere la sua magia viola che divora quella blu, giusto?” L’analisi continua: “Perché è questo quello che fa, assorbe il potere, sta prendendo tutta la magia dalle altre streghe. Che poi è il motivo perché alla fine di quella scena sembrano così, sapete, Indiana Jones e l’Ultima Crociata. Perché ha letteralmente risucchiato la magia dai loro corpi”.