Una scena post-credit di Avengers: Endgame avrebbe anticipato WandaVision

Abbiamo già guardato due episodi di WandaVision ma per adesso abbiamo solo teorie sulla trama, eppure una scena post-credit di Avengers: Endgame avrebbe potuto spiegarci l’origine della serie TV. In un intervista per IMDb infatti Paul Bettany, Visione dell’MCU, rivela che dopo i titoli di coda doveva esserci una scena esplicativa, scritta ma mai girata. Che avrebbe potuto fare da introduzione alla trama di WandaVision.

(Dopo il titolo in giallo ci sono informazioni che potreste considerare SPOILER. Proseguite a vostro rischio e pericolo, Vendicatori).

WandaVision anticipato nei post-credit di Endgame

Di recente Paul Bettany si è seduto per un’intervista congiunta con la sua dolce metà Marvel Elizabeth Olsen, a rispondere alle domande di IMDb. In questa occasione Bettany ha rivelato un dettaglio davvero interessante per i fan dell’MCU. Quando Olsen gli ha chiesto se era sicuro di essere davvero morto alla fine di Infinity War, Bettany ha risposto:

“Ero davvero nel 10-15% di possibilità [di resurrezione nel film, ndr]. A un certo punto, doveva esserci una scena in cui [Wanda] apre un specie di sacco per cadaveri e lì c’è Visione. Kevin [Feige] mi ha parlato e detto ‘Devo proprio cancellare le riprese’. E io ho detto tipo ‘Ugh!’ perché volevo proprio quello stipendio”.

Paul Bettany pensava di essere fuori dall’MCU

Con il ritiro della scena, l’attore britannico pensava di avere finito la sua relazione con i Marvel Studios. Quando Feige lo ha invitato nel proprio ufficio, ha pensato fosse solo un modo educato per annunciare la fine della collaborazione. Invece gli ha offerto il ruolo di co-protagonista nella serie su Disney+ WandaVision, che lui ha accettato subito.

La rimozione di quella scena post-credit da Endgame permette a WandaVision di essere ancora più misteriosa. Già da mesi si specula cosa possa essere accaduto a Wanda e compagno, che vivono in questa sit-com americana da brividi. Qualche idea in più sul mistero dietro la trama l’abbiamo avuta analizzando gli easter egg delle prime due puntate di WandaVision. E qualche spunto in più ce lo ha dato la nostra comunità Facebook, alla quale dovreste aggiungervi. Scoprire qualcosa di più nelle prossime sette puntate su Disney+.