Da Blade a Godzilla, ecco tutte le novità di Warner per l’Home Video di aprile

Un mese ricco di uscite per tutti i gusti, con classici rivisitati, edizioni in 4K e molto altro

Warner Bros annuncia l’uscita di alcuni titoli davvero imperdibili per l’Home Video di aprile: da Blade a Godzilla in 4K, passando per la serie originale della Famiglia Addams. E molti altri titoli in edizione speciale, con steelbook imperdibili. Perché godersi il meglio del cinema, nella migliore edizione.

Da Blade a Godzilla, tutte le novità Warner Home Video di aprile

Godzilla è il Re dei Mostri e merita di essere trattato come tale. La nuova edizione del classico reimmaginato da Warner Bros. torna ora in edizione Steelbook, un cofanetto degno del miglior mostro di sempre. Potete rivivere ora l’avventura spettacolare con il mostro, che sfidato dall’arroganza umana reagisce e regala una vera dose di adrenalina. Con il nuovo audio italiano 7.1 DTS HD MA e la qualità del 4K Ultra HD Blu-Ray potete godervi ogni dettaglio dell’azione. Un ottimo modo per prepararsi all’arrivo di Godzilla vs Kong, che già dal trailer ha esaltato l’intero World Wide Web.

Warner ad aprile lancia anche un nuovo cofanetto per rivivere in 4K le avventure di Blu-Ray, il supereroe vampiro portato sullo schermo da un superlativo Wesley Snipes. Con un’estetica unica e azione davvero eccellente, Blade è un film Marvel dapprima che ci fosse l’MCU è imperdibile per gli amanti del genere.

Le altre uscite di aprile Warner

Warner Home Entertainment lancia anche altri due titoli in 4K e con steelbook imperdibili. E sono due grandi classici della fantascienza: La Fuga di Logan (che compie 45 anni) e il film di Spielberg A.I. Artificial Intelligence (che ne compie 20). Questi classici della fantascienza si aggiungono all’uscita prevista per il 12 marzo degli steelbook per Il Pianeta Proibito (65° anniversario) e L’Uomo che fuggì dal futuro (50 anniversario).

Inoltre arriva un’edizione speciale in tre volumi de La Famiglia Addams, la serie originale con Gomez, Morticia, Mercoledì e tutti gli altri indimenticabili protagonisti. Nove dischi, 64 episodi classici per la serie che ha lanciato la Commedia Nera nel mainstream.

Trovate tutte le uscite in streaming e Home Video di Warner Bros sul sito ufficiale.