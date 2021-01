Il trailer di Godzilla vs Kong sfonda i record di Warner

Il primo trailer del nuovo blockbuster di MonsterVerse Godzilla vs.Kong ha stabilito il record di spettatori per Warner Bros. “Ecco fatto. Il nuovo trailer di #GvK diventa il più grande debutto di sempre per WB, dopo aver raggiunto 15,8 milioni di visualizzazioni in 24 ore sul canale YouTube di WB e 9,8 milioni su account Twitter #Legendary, #WarnerBrosUK, #GodzillavsKong e #HBOmax. 25,6 milioni in tutto, battendo i 22 milioni di # TheBatman e i 20,8 milioni di # Dune”, ha twittato Luiz Fernando.

Numeri impressionanti

“La performance di #GodzillavsKong è stata impressionante su YouTube, dove è ancora il video di tendenza n. 2 più visto dell’intera piattaforma, 24 ore dopo, senza mostrare segni di rallentamento”. ha aggiunto Luiz Fernando per poi concludere: “Con 15,8 milioni, #GvK ha concluso il primo giorno in anticipo rispetto ai precedenti WB YT registra # 10 milioni di TheBatman e # 9 milioni di Dune”.

La campagna di marketing per Godzilla vs Kong è iniziata con il botto con il suo primo trailer. Questo ha anche rivelato nuovi dettagli della trama, incluso il fatto che la rivalità tra Godzilla e Kong risale a tempi antichi. Per coloro che sono preoccupati che il trailer abbia rovinato l’attesa del film, il regista di Godzilla vs Kong Adam Wingard ha rassicurato i fan sul fatto che ci sono ancora molte sorprese in serbo. “Sono oltremodo entusiasta di poter condividere il folle e epico caos. So che sembra che mostri molto, ma questa è solo la punta del mostro iceberg!”, ha scritto Wingard.

Diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, Godzilla vs Kong è interpretato da Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. Il film arriverà nelle sale e su HBO Max il 31 marzo.

