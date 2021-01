HBO Max: un trailer per tutti i film Warner 2021, da Space Jam 2 a Dune

Tutti i lungometraggi della Warner Bros. nel 2021 riceveranno due uscite simultanee il giorno della loro prima. I film sbarcheranno in tutte le sale cinematografiche aperte – un numero che si spera crescerà con il passare dell’anno – il giorno del loro debutto, così come sul servizio di streaming HBO Max. Qui rimarranno per 31 giorni senza alcun costo extra per gli abbonati. Per ricordare questa strategia di rilascio, HBO Max ha rilasciato un nuovissimo mega-trailer per mostrare tutti i film in uscita.

Alcuni trailer sono proposti per la prima volta

Nel trailer ci sono anteprime di The Suicide Squad, Godzilla vs Kong, Judas and the Black Messiah, In the Heights, Dune e molti altri. Alcuni dei filmati di questo grande trailer erano già stati visti prima. Ad esempio, quella ripresa di King Kong che cattura il respiro atomico di Godzilla e glielo lancia contro è stata vista da milioni di persone durante il fine settimana. Troviamo però anche molti nuovi filmati nel trailer di HBO Max, almeno per un paio di film. La Suicide Squad aveva alcune nuove scene disseminate durante la pubblicità, incluso uno scambio tra Peacemaker di John Cena e Bloodsport di Idris Elba che stuzzica il rating R del film. Ci sono anche alcune nuove riprese dall’attesissimo adattamento di Mortal Kombat.

Ci sono stati molti dibattiti sulla scelta della Warner Bros. di pubblicare i suoi film in uscita lo stesso giorno anche su HBO Max. La domanda è quanto tutto ciò influenzerà le sale cinematografiche. Tuttavia non si può negare quanto sarà grande questo piano per il servizio di streaming WarnerMedia. Avere la possibilità di vedere Matrix 4 o Space Jam: A New Legacy lo stesso giorno in cui vengono rilasciati nei cinema attirerà sicuramente molti fan verso HBO Max.