Godzilla vs. Kong: online il trailer del film

Godzilla vs Kong ha finalmente un trailer ufficiale. Il film, che costituirà il coronamento del percorso iniziato nel 2014 per creare un universo cinematografico legato ai cosiddetti kaiju, uscirà fra poche settimane. Dopo tante peripezie, legate anche all’emergenza sanitaria tuttora in corso, la pellicola farà il proprio debutto il prossimo marzo con la doppia distribuzione in sala e sulla piattaforma di streaming HBO Max.

Godzilla vs Kong, il trailer ufficiale è online

Dopo una lunga attesa quindi, finalmente gli appassionati potranno vedere questi due colossali mostri scontrarsi. Quello che il trailer promette è sicuramente una sfida piena di adrenalina e azione. L’impressione di molti appassionati è che le aspettative possano essere ripagate. Sarà una battaglia senza esclusione di colpi, tra due vere e proprie icone del genere dei monster movie. Uno scontro che in molti sperano di poter vivere nella grandiosità di una sala cinematografica.

Come detto, questo sarà il terzo capitolo del cosiddetto MonsterVerse. Questo universo cinematografico, curato da Warner Bros. e Legendary Pictures, ha preso ufficialmente il via con il film su Godzilla lanciato nel 2014. A questo è seguito Kong: Skull Island nel 2017 che riprendeva la storia classica del gigantesco primate, per poi arrivare a Godzilla II – King of the Monsters, che ha debuttato nel 2019. Ora, dopo diversi rinvii della data di uscita, e i diversi richiami sparsi nei film precedenti, Godzilla e Kong sono finalmente pronti a scendere in campo uno contro l’altro.

Di seguito potete trovare la sinossi di Godzilla vs Kong:

“In un nuovo mondo dove uomini e mostri ora coesistono, la Monarch deve guidare verso un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sempre al sicuro l’umanità. Tuttavia fazioni rivali che vogliono controllare i Titani per ragioni belliche iniziano la propria ascesa, nascoste da una cospirazione che minaccia di eliminare tutta la vita dal pianeta. Nel frattempo su Skull Island, una strana attività sismica attira l’attenzione sia di Godzilla che di Kong“.

Cosa ne pensate? Siete colpiti da questo trailer di Godzilla vs Kong?