We Baby Bears: confermato lo spin-off

I famosi Baby Bears di We Bare Bears, che sono solo le versioni più giovani di Grizz, Panda e Ice Bear, hanno ufficialmente le loro serie. Cartoon Network ha annunciato oggi che We Baby Bears arriverà nella primavera 2021. La nuova serie, che non è né uno spinoff né un prequel, è stata annunciata per la prima volta lo scorso anno come in fase di sviluppo. Il regista di We Bare Bears Manny Hernandez è il produttore esecutivo della serie insieme al creatore Daniel Chong.

“We Baby Bears presenta i Baby Bears alla ricerca di un posto in cui stabilirsi e adattarsi”, si legge nella descrizione di Cartoon Network per la nuova serie. E ancora: “Ogni episodio li trasporta in mondi vibranti e colorati, dove fanno amicizia con legioni di volti familiari da fiaba. Durante la loro crociata ininterrotta, si trovano di fronte alla decisione di restare o di continuare il loro viaggio per una dimora permanente che possono chiamare casa”.

“L’ammirazione di Manny per gli anime e la musica prende vita in questa nuova espansione di un amato franchise“, ha dichiarato Tom Ascheim, Presidente, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC), come parte dell’annuncio. “I paesaggi spettacolari e le ispirazioni musicali trasformano questa nuova serie in un viaggio indimenticabile per tutti i fan di We Bare Bears e non solo. E ho già detto che sono orsetti!” We Baby Bears dovrebbe essere presentato in anteprima nella primavera del 2021 su Cartoon Network. Non abbiamo ancora nessun dettaglio sul casting, quindi non è chiaro se i doppiatori che hanno interpretato gli orsi più giovani in We Bare Bears riprenderanno i loro ruoli.