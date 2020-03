Westworld 3 è una ripartenza secondo Tessa Thompson

Sono passati quasi due anni da quando “Westworld” è andato in onda per l’ultima volta. Ora, secondo una delle sue star Tessa Thompson “sembra che lo spettacolo stia ricominciando da capo“. Parlando con Variety alla premiere della stagione 3, costellata di stelle al TCL Chinese Theatre, la Thompson ha parlato di cosa significhi partecipare alla serie. Queste le sue parole: “In un modo estraneo, sembra che questa sia di nuovo la prima dello spettacolo perché siamo entrati nel mondo reale”. Grazie a ciò: “Lo spettacolo continua a porre la domanda su cosa significhi essere umani”. L’attrice poi aggiunge: “Abbiamo un sacco di gente che è venuta a far parte del nostro cast quindi sembra che lo spettacolo stia ricominciando da capo”. La conclusione è chiara: “È uno spettacolo che sorprende non solo il pubblico, ma sorprende le persone che hanno la fortuna di lavorarci su”.

Aaron Paul tra i nuovi protagonisti di Westworld

Uno dei nuovi protagonisti è Aaron Paul, il cui personaggio offre al pubblico un diverso tipo di persona rispetto ai megalomani che gestiscono il parco. Portare lo spettacolo nel mondo reale ha anche permesso ai creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy la libertà di mostrare cos’altro ha da offrire la razza umana. Speiga Nolan: “Lo spettacolo ha avuto una visione abbastanza debole dell’umanità durante le prime due stagioni. Ora possiamo porre l’umanità avanti a ciò che è stato visto nel parco”. Per poi concludere: “Se Dolores, Maeve e il resto dei padroni di casa sarebbero stati esposti solo al tipo di persone che sono andate a Westworld, capirebbero davvero com’è l’umanità?”

Westworld – Dove tutto è concesso (Westworld) è una serie televisiva statunitense fantascientifica western creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Prodotto da HBO, è basata sul film omonimo del 1973 (scritto e diretto da Michael Crichton). La storia si svolge a Westworld, un parco dei divertimenti a tema Wild-West immaginario e tecnologicamente avanzato popolato da “figuranti” androidi. Il parco si rivolge ad “ospiti” altamente facoltosi che possono sbizzarrirsi con le loro fantasie più selvagge.