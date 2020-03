‘Who’s She?’, un ‘Indovina chi?’ con donne che hanno fatto la storia

‘Who’s She?’ è molto simile ad un altro gioco con cui da bambini (e non solo) abbiamo passato un’infinità di ore. Quanti di noi hanno passato l’infanzia trascorrendo i pomeriggi a giocare con ‘Indovina Chi?’?. Per tutti coloro che hanno avuto un’infanzia brutta, ‘Indovina Chi?’ era un gioco da tavolo composto da vari tasselli che raffiguravano ognuno un volto differente, in cui bisognava indovinare il personaggio dell’avversario attraverso domande inerenti al suo aspetto fisico.

La società polacca Playeress ha appena creato un gioco chiamato ‘Who’s She?’; per descrivere in poche parle quello di cui stiamo parlando, ‘Who’s She?’ sarebbe un ‘Indovina Chi?’ in cui i personaggi da indovinare sono tutti rappresentati da donne famose che hanno fatto la storia.

‘Who’s She?’, un ‘Indovina chi?’ che, oltre al divertimento, garantisce una buona dose di apprendimento

Effettivamente nella versione originale le donne non spicavano certamente per maggioranza: su 24 personaggi, solo 5 erano di sesso femminile. Così la società polacca, per dare risalto alla figura della donna, ha deciso di ricreare questo bellissimo gioco con protagonisti i volti delle figure femminili che hanno avuto in importante ruolo di rilievo all’interno delle loro specializzazioni.

Il gioco, in un elegante struttura in legno, si presenta in maniera simile alla versione originale, con la differenza che nei tasselli in cui sono rappresentati gli iconici personaggi femminili sono stati aggiunti alcuni disegni e frasi che descrivono le prodezze di queste donne. Così oltre a poter fare domande riguardo il loro aspetto fisico, i giocatori potranno richiedere maggiori indizi tratti dalle informazioni descritte.

Marie Curie, Josephine Baker, Frida Kahlo, Amelia Earhart sono solo alcuni dei noti personaggi che potrete ritrovare all’interno del gioco.

Un gioco che unisce la giusta dose di divertimento con la curiosità e la scoperta degli eventi che hanno reso queste donne delle immortali che hanno fatto la storia.

Ci sembra un’ottima occasione per acquistare un gioco esteticamente interessante, perfetto per divertirsi ed apprendere allo stesso momento, e pronto a farci rivivere le emozioni che abbiamo vissuto durante il corso dell’infanzia con la versione originale.