In vista del lancio italiano, online i primi dieci minuti di Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 arriva domani 12 febbraio 2021 sulle principali piattaforme digitali, ma Warner Bros ha deciso di anticipare in anteprima sul suo canale Youtube i primi dieci minuti del film. Per alzare ancora le aspettative per l’uscita del nuovo film con Gal Gadot nei panni di Diana Prince.

Wonder Woman 1984: 10 minuti del film in anteprima

La regista Patty Jenkins e la protagonista Gal Gadot tornano per il secondo film di Wonder Woman, ambientato negli anni ’80. Dopo anni dall’ultima missione, il destino del mondo e ancora in bilico e tocca a Diana salvarlo. Ma questa volta non è la guerra di Ares il principale nemico dell’eroina per antonomasia. Invece il colpevole è il desiderio di possedere, di soddisfare ogni desiderio, personificato nel personaggio di Max Lord (interpretato da Pedro Pascal) e da Cheetah (una grande Kristen Wiig). Nel cast del film tornano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, mentre Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen Hippolyta.

Il nuovo film DC sta finalmente per arrivare

Scritto dalla stessa Jenkins insieme a Dave Callaham e al veterano DC Geoff Johns, Wonder Woman 1984 continua a espandere l’universo DC nel mondo del cinema. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones hanno prodotto il film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

Il nuovo film arriva domani, 12 febbraio 2021. Warner Bros. ha deciso per rilasciare il film solamente in digitale (come vi spieghiamo qui), per rispettare le normi di sicurezza contro la pandemia. Il film è quindi disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Trovate ulteriori informazioni sulla pagina dedicata sul sito Warner Bros.