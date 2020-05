Dopo le difficoltà della cosiddetta Fase 1 dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia negli ultimi mesi, è tempo di ripartire. Acheron Books ha già in cantiere tanti progetti che arriveranno nelle librerie italiane nei prossimi giorni. Proprio nelle ultime ore ha annunciato i primi due libri che rilanceranno la casa editrice nella Fase 2. Si tratta di A Colpi di Cannonau e de Il Guardiano di Ys. Scopriamone i dettagli.

Acheron Books riparte da Il Guardiano di Ys e A Colpi di Cannonau

Il primo volume che arriverà in libreria è Il Guardiano di Ys. Scritto da Sara Simoni, questo libro porterà a termine la storia iniziata lo scorso anno. Si concluderanno quindi le avventure che hanno preso il via con La principessa di Ys, con un finale coinvolgente per tutti gli appassionati. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del volume:

“Morrigan ha pagato un prezzo altissimo per riscattare la propria eredità e risvegliare il legittimo re di Ys dal lungo sonno che lo imprigionava. Adesso deve agire in fretta per evitare di perdere tutto quello che le resta. Attraverso una terra devastata dalla follia umana, la giovane draoidh e i suoi compagni cercano un modo per tornare nell’incantata Ys e porre rimedio ai torti del passato. Anche a costo di ricorrere a imprevedibili alleati.

Sulle loro tracce c’è il principe Cormac Ruaidhri, l’uomo cui appartiene il cuore di Morrigan, trasfigurato da un’orrenda maledizione e costretto a dare la caccia proprio a colei che ha amato al punto di sacrificare tutto. Vittima di una volontà antica di millenni, Cormac è pronto a ogni spietatezza pur di ottenere il tributo di sangue che spetta alla sua nuova signora. Ma Morrigan non ha mai dimenticato il suo principe. Combattuta tra attaccamento e dovere, rischia di mettere in pericolo la propria vita e la sicurezza del regno sotto i mari…“

Di tutt’altro taglio è invece A Colpi di Cannonau. Si tratta dell’esordio in campo piratesco di Titania Blesh. Un’avventura decisamente particolare, ambientata nella Sardegna del 1600 come simpaticamente suggerisce il titolo. Un’altra testimonianza di come l’Italia possa offrire tante possibilità nel campo del Fantastico. Questa è la sinossi ufficiale del libro:

“Sardegna, 1600. Intrappolata in un’isola deprimente e in un matrimonio disastroso, la ribelle Fiammetta rincorre il sogno folle di diventare piratessa. Da anni prepara la fuga a bordo del veliero che ha acquistato in gran segreto da un mercante genovese, e adesso la sua ciurma composta da mogli insoddisfatte sembra pronta al grande varo. L’occasione perfetta si presenta quando Stellina, una ragazzina dotata di strani poteri, promette di condurla al mitico tesoro sepolto del leggendario pirata Capitan Sauro.

Ma tutto si complica quando Ambrosio, cacciatore di streghe per la Santa Inquisizione spagnola, posa i suoi occhi sulla ragazzina. Lui sa bene che gli spiriti Zipa, come quello che infesta il corpo di Stellina, possono percepire l’oro del Nuovo Mondo… oro che il bieco inquisitore brama disperatamente. La posta in gioco si alza. Fiammetta e la sua ciurma di donne sbandate devono imbarcarsi in una sfida impossibile: trovare il tesoro prima degli spagnoli, oppure la libertà sarà l’ultima delle loro preoccupazioni!“

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questi nuovi volumi? Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Acheron Books.