Debutta Spire, un nuovo gioco di ruolo fantasy punk

A partire da ieri Spire – La città deve cadere è ufficialmente disponibile in Italia, pubblicato da Isola Illyon Edizioni. Questo nuovo gioco di ruolo, creato da Grant Howitt e Christopher Taylor, proporrà agli appassionati un’avventura originale, basata su trame complesse, ribellioni e tradimenti.

Spire – La città deve cadere, disponibile dal 25 maggio

In questa avventura ci si ritroverà a interpretare un gruppo di Elfi Oscuri, gli abitanti originali della città di Spire. Durante una brutale guerra, gli Alti Elfi li hanno però scacciati dalla metropoli e ora tocca ai giocatori guidare un nuovo assalto per riprenderne il controllo.

Dal lato di gameplay, questo titolo si concentra soprattutto sulla narrazione. Sono presenti diverse meccaniche che permetteranno di personalizzare il proprio personaggio, rendendolo unico e diverso da tutti gli altri. Anche qualora infatti si scegliesse la stessa Classe, tramite i vari Avanzamenti e le affiliazioni religiose o laiche a disposizione, si creerà un eroe decisamente originale.

Come tanti altri giochi di ruolo, non mancano situazioni in cui ci si avvale di dadi (a dieci facce) per determinare il risultato delle azioni. Tuttavia, si tratterà di casi meno frequenti del solito, con maggiore attenzione sulla strategia. Spire premia il giocatore quando riesce a superare le difficoltà utilizzando il proprio intuito e la pianificazione, più che con la semplice violenza.

Il manuale di questo gioco di ruolo si compone di 224 pagine a colori con copertina rigida cartonata. È disponibile sia in versione cartacea (con un PDF incluso per comodità di consultazione) sia in digitale. All’interno del volume si troveranno tutte le informazioni necessarie, dal setting alle classi fino a consigli per la creazione della storia, così da potersi tuffare subito nella nuova avventura. Il 1 giugno saranno disponibili anche due ulteriori PDF Sangue e Polvere e Spire Codex. Questi aggiungeranno nuovi contenuti per espandere il mondo di gioco.

Per maggiori informazioni su Spire – La città deve cadere, vi rimandiamo al sito di Isola Illyon Edizioni.