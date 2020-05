Favolacce inaugura oggi il progetto di sale cinema virtuali

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’elaborato progetto #iorestoinSALA. Un’iniziativa che coinvolge tanti esercenti dell’industria cinematografica per riproporre l’esperienza del cinema anche a casa, in attesa della riapertura. E oggi, 26 maggio, il progetto parte ufficialmente con un primo grande evento dedicato a Favolacce, nuovo celebrato film dei fratelli D’Innocenzo.

Favolacce da il via al progetto #iorestoinSALA

Questo titolo ha ricevuto un’ottima accoglienza nelle ultime settimane della critica, forte anche di una vittoria dell’Orso d’Argento alla miglior sceneggiatura nel corso della 70° Berlinale. Per questo motivo quindi toccherà proprio a Favolacce incaricarsi di fare partire questa nuova iniziativa che punta a fare nuovamente affezionare gli spettatori alla sala cinematografica, sebbene virtuale.

Per l’occasione, ci sarà un evento davvero speciale. La proiezione del film infatti inizierà alle 20.30, ma prima ci sarà una chiacchierata proprio con i fratelli D’Innocenzo. I due registi della pellicola saranno in live streaming a partire dalle ore 20.00 in compagnia del critico cinematografico Paolo Mereghetti che li intervisterà per scoprire di più sul loro progetto.

Questa è la sinossi ufficiale di Favolacce:

Favolacce è una storia dark, una favola nera ambientata in una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Un mondo dove i bambini “non ci stanno” e si ribellano…

Ma come funziona esattamente #iorestoinSALA? Si tratta di un circuito di sale virtuali a cui hanno preso parte oltre 70 cinema in tutta Italia (qui trovate la lista completa). Andando sul sito delle strutture si potrà acquistare il biglietto per accedere a una visione in streaming del film. Non sarà però un’esperienza classica, ma alcuni elementi (come orari di programmazione e la possibilità di conoscere i vicini di poltrona) saranno riprodotti in versione virtuale.

E voi? Avete già comprato il vostro biglietto?