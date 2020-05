Tenet: il protagonista chiedeva ogni giorno spiegazioni sulla trama

Tenet, la cui uscita è prevista per il mese di luglio, continua a mantenere grande riserbo sulla trama. La star John David Washington ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni attraverso il portale ComicBook.com, rivelando che sono molti a porre domande su Tenet. Lo stesso cast aveva molto da chiedere sul nuovo film, spesso ponendo quesiti sulla sceneggiatura al regista ogni giorno. Queste le parole dell’attore: “Ogni giorno ho avuto domande per [Nolan]. Ma è stato molto gentile e ha risposto con molta calma e pazienza”. Ma da cosa era dettato questo comportamento? “Era importante che gli attori potessero seguire la storia correttamente, così che potessimo raccontarla nel modo migliore, è stato molto paziente con noi”, ha infine ammesso Washington.

La sinossi di Tenet

Ricordiamo che di Tenet conosciamo una breve sinossi: “John David Washington è il nuovo protagonista nelfilm di fantascienza, Tenet, di Christopher Nolan. Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo”. Una missione davvero particolare: “Il Protagonista viaggia attraverso un crepuscolare mondo di spionaggio internazionale per una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo. Inversione”. Il cast internazionale di Tenet comprende anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. Nolan ha scritto e diretto il film, utilizzando una miscela di pellicola IMAX e 70mm per portare la storia sullo schermo. Tenet è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip è stato produttore esecutivo.

Di recente ad uno dei protagonisti di Tenet, Robert Pattinson, è stato chiesto se ci saranno viaggi nel tempo. “Non è un viaggiatore nel tempo. In realtà non c’è un viaggio nel tempo. Questa è l’unica cosa che posso svelare”. La risposta dell’attore non lascia dubbi. Tesi supportata dal regista Christopher Nolan: “La cosa più interessante è che Robert vi sta leggermente prendendo in giro, ma è anche dannatamente onesto. Si tratta di entrambe le cose allo stesso momento”.