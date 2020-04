Ecco la Lana Lang di Superman & Lois

Superman & Lois ha trovato Lana Lang. L’attrice che la interpreterà è Emmanuelle Chriqui, già conosciuta per i suoi ruoli in Wrong Turn – il bosco ha fame (2003) e la recente serie della Fox The Passage (2019). La serie Superman & Lois sarà realizzata dalla Warner Bros TV e vede al timone Todd Helbing (produttore esecutivo di The Flash) e Greg Berlanti.

Una Lana Lang tutta nuova

Lana Lang è un personaggio storico del mondo di Superman. Apparsa per la prima volta in Superboy n. 10 (settembre – ottobre 1950), ha sempre rappresentato il primissimo interesse amoroso di Clark Kent. I due si conoscono durante i tempi del liceo, ma mentre Clark scopre la sua vera identità e diventerà Superman, trasferendosi a Metropolis, Lana resterà nella modesta Smallville.

Il personaggio è stato interpretato da Kristin Kreuk nella serie televisiva Smallville dei primi anni 2000. Qui Lana è il primo amore di Clark, ma la loro relazione non va nel migliore dei modi e i due finiscono per separarsi. Nella nuova serie di The CW, Lana sarà un agente di prestito della banca di Smallville, l’unica fra i conoscenti di Clark ad essere rimasta nella cittadina. I due si riavvicineranno durante uno dei periodi più difficili della vita di Lana.

Superman & Lois si basa principalmente sui due personaggi del titolo, l’Uomo d’Acciaio e la sua compagna, la giornalista più famosa di Metropolis. Non dovrebbe trattarsi di una serie prettamente supereroistica, dato che il focus sembra siano le difficoltà di essere genitori e lavoratori nella società moderna. Se il rapporto di Lois e Clark è al centro dell’attenzione, il ruolo di Lana nel loro rapporto potrebbe avere un’importanza capitale.

Superman & Lois ha trovato la sua Lana Lang. A causa dell’epidemia di Covid-19, l’episodio pilota della serie (insieme a tutti gli episodi pilota previsti per questo periodo) è stato annullato. La serie, composta da 13 episodi, andrà direttamente in produzione.