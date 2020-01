Superman & Lois, la nuova serie dell’Arrowverse si farà!

The CW ha ufficialmente ordinato la serie tv dedicata a Superman & Lois che vede protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. Inoltre è arrivata la conferma che apparterrà all’Arrowverse. La serie dovrebbe vedere la coppia alle prese con le difficoltà dell’essere genitori. Elizabeth Tulloch (Lois Lane), in una recente intervista ha ammesso: “Quando Todd Helbing, lo showrunner, mi ha raccontato la storia scritta per il pilot di Superman & Lois mi sono emozionata”. Per poi aggiungere che: “È davvero bella ed è qualcosa che non abbiamo mai visto prima con questi personaggi, credo che sarà una gran serie”.

Superman & Lois, i dettagli della nuova serie tv

Superman & Lois sarà la prima serie con protagonista il Superman di Tyler Hoechlin. La serie, le cui riprese inizieranno in primavera, vede la firma dello showrunner di The Flash Todd Helbing, il quale ne sarà anche il produttore esecutivo. Inoltre ci sarà la presenza anche di Greg Berlanti, il fumettista ed ex direttore creativo della DC Comics Geoff Johns e Sarah Schechter.

Ricordiamo che Lois Joanne Lane, coniugata Kent, è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938, pubblicato dalla DC Comics. Lois Lane è una giornalista esperta, il cui contributo al giornalismo investigativo le è valso l’ambito Premio Pulitzer. È abile nel judo ed è una donna arguta, determinata e volitiva. Attraverso una trasfusione di sangue da parte di Kal-El, Lois ha acquisito poteri sovrumani, simili a quelli del marito. Durante gli anni Lois ha dimostrato di aver ottenuto poteri per un breve periodo, diventando la supereroina Superwoman. Dopo la morte di Superman nell’attuale continuità, Lois ha acquisito quasi tutti i poteri di Superman, usandoli per diventare Superwoman. È diventata anche un’esperta di Klurkor, un’arte marziale kryptoniana.