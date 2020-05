Harry Potter: da dove nasce il nome di Severus Piton?...

J.K. Rowling continua a svelare alcuni aneddoti su Harry Potter. La scrittrice ha spiegato le origini del nome di Severus Piton, professore di pozioni alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts che al cinema è stato interpretato da Alan Rickman. “Attenzione a una vera ispirazione per Harry Potter: sono passata ogni giorno davanti a questo cartello andando al lavoro quando abitavo a Clapham”, ha raccontato la Rowling, per poi aggiungere, “Molto tempo dopo – e dopo la pubblicazione dei libri – sono tornata da quelle parti e ho improvvisamente realizzato che QUESTA è la motivazione sul perché il nome Severus si fosse insinuato nella mia testa quando stavo pensando al nome di battesimo per Piton”. Dunque dietro il nome scelto per Piton c’era un cartello stradale, la cui foto potete vedere sotto.

Questa è solo una delle tante rivelazioni che la Rowling ha fatto sui social media negli ultimi giorni. Oltre a rivelare l’ispirazione per il nome di Severus Piton, ha anche chiarito che il caffè The Elephant House di Edimburgo è considerato da molti il “luogo di nascita” di Harry Potter ma in realtà non è così. Rowling ha spiegato che sebbene abbia scritto lì, il vero luogo di nascita è stato in un appartamento a Clapham Junction. Ha anche chiarito che l’idea di scrivere Harry Potter è nata mentre era su un treno Manchester-Londra.

Di recente un gruppo di ricercatori indiani ha preso spunto dalla saga per una nuova scoperta. Questi hanno infatti scoperto una nuova specie di serpente e hanno scelto di darle un nome ispirato alla saga: Salazar Serpeverde. Stiamo parlando di uno dei quattro fondatori delle casate di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria in cui è ambientata la saga letteraria di J.K. Rowling. Una scelta quanto mai appropriata considerando che il mago aveva una affinità molto particolare con i rettili, coi quali riusciva anche a parlare. Le caratteristiche della nuova specie di serpente sono state descritte sulle pagine della rivista specializzata Zoosystematics and Evolution.